Irak Başbakanı: Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatı bu hafta başlayacak

ERBİL (K24)

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Muhammed Şiya Sudani, “Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatı bu hafta içinde başlayacak. Bölge ile Bağdat’ın anlaşmasından sonra petrol ihracatı için tamamlanması gereken bazı prosedürler vardı ve büyük bölümü tamamlandı” dedi.

Sudani ayrıca, tüm göçmenlerin kendi bölgelerine dönmesi için bir anlaşma olduğunu belirterek, bu konunun Bağdat açısından önemli olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanı ekonomiyle ilgili de, “Irak Dinarı güçlüdür ve ülkede ekonomik durum çok iyidir. 1 dolar 1320 dinara kadar inmiş durumda” dedi.

Sudani, doların geçmişte istikrarsız bir şekilde yükselmesinin sebebinin eski hükümetin, ABD Hazine Bakanlığı’yla yapılan anlaşmaya bağlı kalmamasından dolayı olduğunu söyledi.