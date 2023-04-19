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Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 ağır yaralı

Almanya'da bir spor salonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi ağır yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
avrupa Almanya bıçaklı saldırı

HABER MERKEZİ

Almanya'nın Duisburg kentindeki bir spor salonunda meydana gelen olayda, bir saldırganın bıçakla soyunma odasındaki kişilere saldırdığı ve 4 kişiyi ağır yaraladığı ifade edildi.

Polis, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğunu ve saldırganın arandığını açıkladı.

Olay hakkında soruşturmanın sürdüğü ve saldırının hangi amaçla gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise saldırganın cinnet geçirerek saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

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