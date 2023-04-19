Politika

Neçirvan Barzani: Kaçırılan Ezidilerin kurtarılması çabalarımız sürecek

Neçirvan Barzani, DAİŞ tarafından kaçırılan Ezidilerin kurtarılması ve akıbetlerinin ortaya çıkarılması için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Ezidiler

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ezidi yılbaşı olan Çarşema Sor (Kırmızı Çarşamba) Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm Ezidilerin bayramını kutladı:

“Kürdistan, Irak ve dünyanın dört bir yanındaki Ezidi kardeşlerimizin yeni yıl bayramını en içten şekilde kutluyorum. Güzel ve huzurlu bir bayram, yeni yıl ve tatil geçirmelerini diliyorum.

Terörün kurbanı olan Ezidiler, aile ve yakınlarına selam ve saygılarımı iletiyorum. Kalbimiz her zaman onlarla ve hepsi müsterih olsun, tek bir kayıp ve kaçırılmış Ezidi kalsa bile kurtarılmaları ve akıbetlerinin ortaya çıkarılması için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Hepinizin bayramı kutlu olsun, her yılınız güzel ve esenlikle geçsin.”

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