Ezidi Kürtlerin ‘Çarşema Sor’ ritüelleri

NİNOVA (K24)

Ninova ovasındaki Ezidi çiftçiler, bayram sabahı bir gelenek olarak buğday tarlasının yolunu tutuyor.

Çiftçi Kurtan Xorzi, sepetle götürdüğü renkli yumurtaları tarladaki diğer çiftçilere dağıtıyor ve yumurtalar tokuşturuluyor.

“Salı akşamı yumurtalar boyanır, bayram sabahı da aileler bir araya geliyor. Bildim bileli bu gelenek var. Babamlar, amcamlar toplanıp yumurta tokuştururdu.”

Bayramı sabahı tarlaya giden çiftçiler, tokuşturdukları yumurtaların kabuklarını mahsulün içine atarak, bereket getirmesi için dua ediyor.

Xelef Haydar ise, “İnşallah geleneklerimizi hep sürdüreceğiz. Babalarımız dedelerimiz bunu hep sürdürdü. Bayram sabahı Allah’a dua ederek, tüm insanlığa hayırlar vermesini, kendilerini de bundan nasiplendirmesini isteriz. Sonra da tarlalarımıza gideriz. Sonra yumurta tokuşturup kabuklarını tarlaya atıp, Allah’tan bereket vermesi için dua ediyoruz. Tüm dünya için dua ediyoruz; Hristiyanlara, Müslümanlara, Ezidilere… Bayramda küs olanlar barışır. Kimse birbirine kırgın kalmaz. Hepimiz kardeşiz” diye anlattı.

Ezidi inancına göre tohum bugün yaratıldı ve renkli yumurta kabukları da doğaya renk verdi.