Politika

Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı

Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Tazminat

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandığını açıkladı.

Avukat Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında 'yurt dışına kaçacak' iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti."

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