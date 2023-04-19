ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi

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ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yargı bağışıklığının olmadığına karar verirken, İstinaf Mahkemesinden Halkbank'ın daha önce davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu tekrar gözden geçirmesini istedi.

ABD'de son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında, hakkındaki davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Karara göre, Yüksek Mahkeme, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında Halkbank'ın ceza yargılamasından muaf olduğu itirazını reddetti.

Yüksek Mahkeme, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanamayacağına hükmetti ancak New York'taki istinaf mahkemesinden Halk Bankası'nın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirmesini istedi.

Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" çerçevesinde hakkındaki davanın düşmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruyu değerlendirmek için ocak ayında tarafları dinlemişti.

Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

Savcılar Halkbank’a ABD yaptırımlarının hedefi olan İran’ın gizli bir şekilde 20 milyar doları transfer etmesine yardımcı olmak, bankacılık dolandırıcılığı ve para aklama dahil olmak üzere altı farklı suç yöneltmişti. Halkbank ise davada bankacılık dolandırıcılığı, para aklamanın yanı sıra İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki paravan şirketleri kullanarak yaptırımlardan kaçınma suçlamalarını reddetmişti.