Genel

Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 01.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Deprem Elazığ Sivrice

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 01.58 itibariyle ilimizdeki AKOM, 155 ve 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv