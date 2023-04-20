Gözlemevi: İçme suyu 10 ay sonra Haseke’nin bazı mahallelerine ulaştı

ERBİL (K24)

Silahlı gruplar, aylardır Rojava’daki kentlerin içme suyunu temin eden tesisleri engelliyordu.

Tesislerin engellenmesi nedeniyle Serêkaniyê ve Haseke’de halk susuz kaldı.

Haseke kentinin içme suyu, Serêkaniyê kentine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Elok içme suyu tesislerinden sağlanıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 17 Nisan’da Elok içme suyu tesislerinden içme suyunun Haseke’nin El-Himma tesislerine ulaştığını açıkladı.

Açıklamaya göre, suyun tesise ulaşmasının ardından Haseke’deki su şirketi, kentin güney mahallelerine su vermeye başladı.

Su kesintileri büyük bir insani kriz yarattı.

Haseke’de 1,5 milyondan fazla kişi susuz kaldı ve vatandaşlar içme suyunu tankerlerden ya da yüksek fiyatlarla almak zorunda kalıyor.

Bu arada Suriye Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup göndererek "BM Güvenlik Konseyi’nden derhal konuya müdahale etmesini ve Türkiye’yi Elok içme suyu tesislerini yeniden açmaya zorlaması"nı talep etmişti.

Türkiye ve kendisine bağlı silahlı gruplar 18 Mart 2018 yılında Afrin’e, 9 Ekim 2019 yılında da Girê Spî ve Serêkaniyê’ye girmişti.