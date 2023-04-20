Politika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya NATO Jens Stoltenberg Ukrayna Kiev

HABER MERKEZİ

Stoltenberg, Mihaylov Meydanı'ndaki Anı Duvarı'nı ziyaret etti.

Rus saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı duvarın önünde saygı duruşunda bulunan Stoltenberg için sıkı güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.

Stoltenberg'in Kiev ziyaretine ilişkin daha önce duyuru yapılmamıştı. Batılı liderlerin Ukrayna’ya yaptıkları ziyaretler güvenlik gerekçesiyle önceden duyurulmuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sık sık ülkesinin NATO’ya üye yapılmasını istediğini dile getiriyor.

NATO Genel Sekreteri’nin Kiev ziyaretine ilişkin şu ana kadar Rusya yönetiminden herhangi bir açıklama ya da yorum gelmedi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv