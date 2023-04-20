NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'da

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Stoltenberg, Mihaylov Meydanı'ndaki Anı Duvarı'nı ziyaret etti.

Rus saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı duvarın önünde saygı duruşunda bulunan Stoltenberg için sıkı güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.

Stoltenberg'in Kiev ziyaretine ilişkin daha önce duyuru yapılmamıştı. Batılı liderlerin Ukrayna’ya yaptıkları ziyaretler güvenlik gerekçesiyle önceden duyurulmuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sık sık ülkesinin NATO’ya üye yapılmasını istediğini dile getiriyor.

NATO Genel Sekreteri’nin Kiev ziyaretine ilişkin şu ana kadar Rusya yönetiminden herhangi bir açıklama ya da yorum gelmedi.