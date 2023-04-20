Politika

Başbakan: Halkın maaşı konusu siyasi çekişmelerle karıştırılmamalı

Başbakan Mesrur Barzani, halkın maaşı konusunun siyasi çekişmelerle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani maaş siyasi çekişme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, halkın maaşı konusunun siyasi çekişmelerle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Maaş dağıtımıyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir yerinde maaş dağıtım sürecini hiçbir kişi veya taraf engellememelidir” dedi.

Başbakan şu ifadeleri kullandı:

“Biz Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Tüm engelleme ve baskılara rağmen vatandaşlarımızın yaşamlarını ve refahlarını iyileştirmek için sürekli çalışıyoruz.

Coronavirüsün zorlu dönemlerinde, bölgesel ve küresel ekonomik baskılarda maaş ödemeye devam edebildik ve Kürdistan Bölgesi’ndeki ekonomik durumu istikrara kavuşturabildik.”

Halkın maaşı konusuna siyasi çekişmelerin karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Başbakan, “Ülkenin geliri vatandaşımızın hizmetine sunulmalı ve bu süreci bozan herkes halk ve hukuk önünde hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

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