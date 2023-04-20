Yaşam

Milyonerlerin yaşadığı şehirler açıklandı

340 bin milyonerle dünyanın en yüksek servetine sahip bireylerine ev sahipliği yapan şehir New York oldu.
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dünya Zenginler Şehirler

HABER MERKEZİ

Dünyada en fazla milyonere ev sahipliği yapan şehirler açıklandı. 

Henley&Partners tarafından açıklanan raporda, ABD ve Çin'deki şehirler dünyanın en zengin 10 şehri arasında başı çekti.

Bu yıl zenginler listesinin başında 58 milyarder bulunan New York City yer aldı.

İkinci şehir ise, 290 bin 300 yüksek gelirli kişiye ev sahipliği yapan Japonya'nın başkenti Tokyo oldu.

ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi ise, muhtemelen Silikon Vadisi'ndeki iyi maaş alan teknoloji çalışanları sayesinde listede üçüncü sırada yer alıyor.

Londra ise bu yıl zengin şehirler ülkesinde yer alan tek Avrupa ülkesi oldu.

Henley&Partners'ın hazırladığı listede yer alan diğer şehirler ise şu şekilde:

1.    Singapur

2.    Los Angeles

3.    Hong Kong

4.    Pekin

5.    Şanghay

6.    Sydney

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