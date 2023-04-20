Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'Kürtler' ve 'Alevi' başlıklı videolarını hedef aldı

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Bahçeli, bayram mesajında Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir" dedi.

MHP lider, “Ülkemiz ağır bir felaket döneminin yaralarını hızla sararken, manevi zenginliğiyle feyizlendiğimiz Ramazan ayımızı idrak edip bayrama vasıl olmuşken, Kılıçdaroğlu’nun ‘Milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor’ iftirası ülkemize, milletimize, bin yıllık kardeşlik hukukumuza ayıplı ve ahlaksız bir saldırıdır” dedi.

"FİTNE SAÇMAK BOŞUNADIR"

"Bu saygısız üslubu, bu edep ve gerçek dışı uydurmayı telaffuz etmenin yanı sıra, olağan saymak, tepkisiz kalmak bir defa iç barış ve huzur ortamına kastetmek, aynı şekilde Türkiye’yi ateşe atmaktır" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Çabalar beyhude, fitne saçmak boşunadır. Tarihi, manevi ve kültürel bir emanet olan ebedi kardeşliğimizden asla vazgeçilmeyecektir. Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır. Kılıçdaroğlu’nun gündemi ‘Tarihi Şark Meselesi’nin gündemidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine aday olan bir şahsın etnik ve mezhebi tahriklere tevessül etmesi içine sürüklendiği acıklı çaresizliğinin ve satırları husumetle yazılmış gizli ajandasının bir bakıma ibret verici deşifresidir. Türk milleti bu oyuna gelmeyecek, Kürt kökenli kardeşlerim bu melun tuzağa düşmeyecektir. Şırnak’ta uzatılan ikram İzmir’den alınacaktır. Hakkari’den uzatılan el Yozgat’tan tutulacaktır.”

KILIÇDAROĞLU'NUN KÜRTLER VE ALEVİ BAŞLIKLI VİDEOLARI

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Kürtler' ve 'Alevi' başlıklı videolar yayınlamıştı.

Kürtler başlıklı videoda Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici" demişti.

Kılıçdaroğlu, 'Alevi' başlıklı videoda ise, "Kimliğimiz bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları konuşmayacağız, ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferinde benimle olacak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, ahlaklı olan, dürüst olan olur” diyecek misin? Gelin gençler bu eşiği hep birlikte aşalım" ifadelerini kullanmıştı.