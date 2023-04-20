Politika

Başbakan Mesrur Barzani: Ramazan Bayramı barışa vesile olsun

Başbakan Mesrur Barzani, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda “Bu bayramın Kürdistan halkının bileşenleri arasında barışa vesile olmasını diliyorum” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Ramazan Bayramı kutlama mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan, “Başta kahraman Peşmergeler, güvenlik güçleri ve şehit aileleri olmak üzere, tüm Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.

Ramazan Bayramı’nın barışa vesile olması temennisinde bulunan Başbakan, şunları kaydetti:

“Bu bayramın, Kürdistan Bölgesi’nin farklı bileşenler arasında barışa, dünyada ise barışın istikrarına ve huzura vesile olmasını umuyorum.

Bayramınız kutlu olsun. Hepiniz esenlikle kalın.”

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