Politika

Sudan’da çatışmalar: Pentagon, ABD büyükelçiliğinin tahliyesine hazırlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Sudan’daki çatışmaların şiddetlenmesi ile ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Sudan’da çatışmaların devam etmesi, Washington’ı hareketlendirdi.

ABD medyasında, Dışişleri Bakanlığının Kongreye, Sudan’daki güvenlik durumunun artık Hartum Büyükelçiliğinin nizami tahliyesine olanak tanımadığını, Hartum Havaalanı'nın kapalı ve hasarlı olduğunu, askeri bir tahliyenin gerekeceğini bildirdiği ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, Pentagon, Hartum’daki elçiliğin olası tahliyesi için bazı planlar yapıldığını duyurdu.

AA’ya açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Yarbay Phil Ventura, “Savunma Bakanlığı, ABD Afrika Komutanlığı aracılığıyla Sudan'daki durumu izliyor ve çeşitli olasılıklara karşı dikkatli planlama yapıyor. Bu kapsamda, ABD Büyükelçiliği personelinin Sudan'dan güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için gerektiğinde tedbir alınması amacıyla bölgede ek kabiliyetler konuşlandırılıyor” ifadelerini kullandı.

Ventura, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek, olası planlama ve konuşlanma hakkında detay vermekten kaçındı.

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