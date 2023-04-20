Erdoğan: 1 ay boyunca konutlardan doğal gaz ücreti almayacağız

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'den çıkarılan doğal gazın devreye alınması törenine katıdı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız" dedi.

"Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir" diyen Erdoğan, "(Karadeniz doğal gazı) Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz" ifadesini kullandı.

“MUTFAK VE SICAK SU TÜKETİMİNDE KULLANILAN DOĞAL GAZI BİR YIL SÜREYLE ÜCRETSİZ VERECEĞİZ”

"Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji üssü haline getiriyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" dedi.

Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." diyerek, "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız" şeklinde konuştu.