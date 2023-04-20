Politika

İran’da 1760 mahkuma af ve ceza indirimi

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, 1760 mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İran İran mahkumlar af ceza indirimi

HABER MERKEZİ

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’nin önerisi ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in onayıyla 1760 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kararın, Ramazan Bayramı dolayısıyla Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilirken, söz konusu mahkumlardan kaçının affedildiği kaçında ise ceza indirimine gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

AF YETKİSİ BULUNUYOR

İran Anayasası’na göre Hamaney’in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki’nin talebi üzerine her sene devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

Ülkede Hamaney’in onayıyla şubat ayında da devrimin 44. yıl dönümü dolayısıyla Jina (Mahsa) Emini gösterileriyle bağlantılı olanlar dahil on binlerce tutuklu ve mahkum için af veya ceza indirimi kararı alınmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv