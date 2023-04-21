Demirtaş’tan videolu bayram mesajı

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Yaklaşık 6,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sesinin yer aldığı videoda Demirtaş, Türkçe ve Kürtçe herkesin bayramını kutladı.

Demirtaş, "Bu bayram bolluk, bereket ve barışa vesile olsun. Herkesin beklediği büyük değişimi getirsin. Hayırlı bayramlar inşallah. Cejna we pîroz be. Roşane şima bimbarek bo" ifadelerini kullandı.