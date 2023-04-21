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Bingöl’de bayram namazı sonrası silahlı kavga: 5 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bayram namazı sonrası iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
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kürdistan Bingöl Karlıova silahlı kavga

HABER MERKEZİ

Olay, Karlıova ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram namazı sonrasında husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Kaynak: İHA)

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