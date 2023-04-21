Bingöl’de bayram namazı sonrası silahlı kavga: 5 yaralı

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Olay, Karlıova ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram namazı sonrasında husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Kaynak: İHA)