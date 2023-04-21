Politika

Kerkük’te DAİŞ grubu yakalandı

Kerkük polisi, terör örgütü DAİŞ’e düzenlenen operasyonda örgüt mensubu bir grubun yakalandığını açıkladı.
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kürdistan Kerkük DAİŞ operasyon

ERBİL (K24)

Kerkük polisi tarafından yapılan açıklamada dün Penca Eli çarşısında polislere yönelik motosikleti saldırıdan sonra terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada yakalanan DAİŞ grubunun içerisinde dün polise yönelik saldırı ve başka saldırıların sorumlusu üst düzey bir örgüt sorumlusunun da yer aldığı belirtildi.

K24 muhabiri, özellikle Kerkük’ün Cebel Bor bölgesinde son dönemlerde DAİŞ saldırılarının arttığını belirtti.

Muhabirimiz, yakalanan DAİŞ grubunun Kerkük’te bir asker ve bir polisin öldürülmesi yine bir Peşmerge’nin şehit edilmesi ve bir Peşmerge’nin kaçırılmasıyla sonuçlanan saldırılardan sorumlu olduğunu aktardı.

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