Politika

12 anket şirketi sonuçlarını yayınladı: İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta son durum

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, 12 araştırma şirketi anket sonuçlarını yayınladı.
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türkiye anketler sonuçlar Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

Anket firmaları 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son kamuoyu araştırmalarını yayınlamaya devam ediyor.

12 araştırma şirketi anket sonuçlarını yayınladı. Verilere göre, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan bütün anketlerde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalarak son 21 yılda bir ilki yaşıyor.

İşte 12 anket şirketinin son araştırma sonuçları:

Avrasya: Kılıçdaroğlu 53,5 - Erdoğan 39,7

MAK: Kılıçdaroğlu 47,8 - Erdoğan 43,7

Türkiye Raporu: Kılıçdaroğlu 54,5 - Erdoğan 45,6

Ar-G: Kılıçdaroğlu 46,2 - Erdoğan 43,1

Aksoy: Kılıçdaroğlu 55,6 - Erdoğan 44,4

PİAR: Kılıçdaroğlu 57,1 - Erdoğan 42,9

ALF: Kılıçdaroğlu 55,1 - Erdoğan 44,9

Saros: Kılıçdaroğlu 42,6 - Erdoğan 41,1

Metropoll: Kılıçdaroğlu 42,6 - Erdoğan 41,1

Yöneylem: Kılıçdaroğlu 43,8 - Erdoğan 39,2

Gezici: Kılıçdaroğlu 53,4 - Erdoğan 39,2

ORC: Kılıçdaroğlu 48,9 - Erdoğan 41,5

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