Çalışanlarına kötü davranmakla suçlanan İngiltere Adalet Bakanı istifa etti

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İngiltere'de “iş yerinde zorbalıkla” suçlanan Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, istifa etti.

Beş aydır yürütülen bağımsız soruşturmada, Raab'ın dışişleri ve adalet bakanlığı yaptığı dönemde birlikte çalıştığı kişilere olumsuz davranışlarda bulunduğu yönünde çok sayıda şikayet gelmişti.

Başbakan Rishi Sunak'a istifasını sunan Raab, soruşturmada zorbalığa dair iki bulgunun yer alması nedeniyle görevden ayrılma kararı aldığını söyledi. Raab, bugüne kadar iddia edildiği gibi çalışanlarına eşya fırlatmadığını ve bağırmadığını savundu.

Profesyonel sınırları aşmadığını belirten Raab, “Yetkililer stres ya da zorluk yaşadıysa bundan dolayı gerçekten de özür dilerim” dedi.

İngiltere Başbakanı Sunak, daha önce yardımcısıyla ilgili iddialara inanmadığını söylemişti.