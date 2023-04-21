WHO: Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 413’e yükseldi

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WHO tarafından bugün yapılan açıklamada Sudan'da 6 gün önce çıkan şiddetli çatışmalarda şimdiye kadar 413 kişinin öldüğü ve 3 bin 551 kişinin yaralandığı beliritldi.

Örgüt, perşembe günü Sudan'daki çatışmalarda 330 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 3 bin 200 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Daha önce Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana sivil ölü sayısının 243'e yaralı sayısının ise bin 335'e yükseldiğini açıklamıştı.

Perşembe günü öğle saatlerinde Abyad kentinde 4 hastanenin bombalandığı, bu olaylarda 26 sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hareket zorluğu ve ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle ölü ve yaralı sayısının fazla olabileceği ifade edildi.

Sudan'ın başkenti Hartum, ülkedeki çatışmanın her iki tarafının da Ramazan Bayramı sırasında önerilen ateşkesi memnuniyetle karşıladığı yönündeki haberlere rağmen Cuma günü patlamalarla sarsıldı.

Reuters haber ajansının haberine göre, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Facebook üzerinden çatışmanın iki tarafına üç günlük ateşkes teklifinde bulunduğunu belirterek, tarafların teklifi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.