Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun 'Alevi' ve 'Kürtler' videolarına tepki

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İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Kentsel Dönüşüm ile ilgili 'müjde' veren Erdoğan, "Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır" diyen Erdoğan, "Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılacağız. 100 metrekare 2+1 evin dönüşümü için diyelim 1.5 milyon maliyet çıktı, bunun 750 binini hibe olarak koyacağız. 120 metrekare 3+1 için ise 1 milyon 800 binin yarısı olan 900 bine çıkacak" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli güncellenebilen rakamlarla borcunu ödeyebilecek. 750 bin borçlanma için 5 bin 625, 900 bin için taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Birikmiş parası olmayan bile devletin verdiği para ve kendi ödeyebileceği şekilde borçlanarak güvenli bir evin sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesiyle yapacağız. Kendi parselini dönüştürmek isteyene 0.74 faiz ile 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. İkinci müjdemiz kira yardımları ile ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ALEVİ' VE 'KÜRTLER' BAŞLIKLI VİDEOSU

Konuşmasında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' ve 'Kürtler' başlıklı videolarına tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimizi köken vurgusuyla bölmek, mezhep vurgusuyla ayıştırmak, yalan ve iftira dolu hezeyanlarla kamplaştırmak isteyenlere bir bakın, bugüne kadar ülkemize ne kattıklarına bir bakın. Mesela Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu SSK'yı batırmak, genel başkanı olduğu partiye her seçimde kaybettirmek dışında bir vasfı var mı?"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ya bunlara biz nasıl oldu da bu masaları teslim ettik? Birisini nasıl başbakan yaptık, birisini nasıl oldu da devlet bakanı yaptık. İstifa ederken bize neler neler söyledi. Öbürü veda konuşmasını yaparken neler neler söyledi. Ama asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız?"