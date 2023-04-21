Kılıçdaroğlu'ndan mezarlık ziyaretinde yaşananlarla ilgili açıklama: Acısına vermek gerek

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Bayramın ilk günü deprem bölgesine giden ve Adıyaman Belediye Mezarlığı'nı ziyaret eden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’a yönelik saldırı girişimi yapıldı.

Adıyaman Belediye Mezarlığı'nı da ziyaret edip depremde hayatını kaybedenlerin mezarları başında duaya katılan Kılıçdaroğlu'na bir kişinin "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diye bağırdığı görüldü.

Bağıran kişi çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı ve daha sonra uzaklaştırıldı.

Kılıçdaroğlu olayın ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim” dedi.