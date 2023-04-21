Akşener: Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz

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Maraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlara seslenen Akşener, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatay'a Malatya'dan geldiğini hatırlatan Akşener, "Malatya'dan selam getirdim. 14 Mayıs'ta, gerçi Samandağ kararını vermiş ama başkalarına da anlatın" ifadesini kullandı.

'İmamoğlu'na ve Yavaş'a da etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak oy verecekseniz'

Akşener, kendilerine adil davranılmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Biz onlara karşı adil olacağız. 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız. İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Sayın İmamoğlu'na ve sayın Mansur Yavaş'a da etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak oy verecekseniz. Bir şey rica edebilir miyim? Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyin de bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim? Samandağ'da, her aileden bir oy isteyeyim."