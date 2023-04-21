Kerkük’te ithal Araplardan Kürtlere saldırı: 10’dan fazla yaralı var
KERKÜK (K24)
K24'ün edildiği bilgiye göre, bugün Kerkük’ün Dubız ilçesine bağlı Sergeran nahiyesine bağlı Palkana köyündeki ithal Arapların Kürtlere ait arazilerde hayvanlarını otlatmak istedi.
Buna izin vermemesi üzerine 400'den fazla ithal Arap’ın Kürtlere saldırdığı belirtildi.
Saldırıda 10'dan fazla Kürt yaralandı.
Olayı kontrol altına almak için Palkana köyüne giden Irak ordusundaki askerlerin ithal Arapların tarafını tuttuğu bildirildi.
K24’e konuşan Palkana köyü sakinlerinden İsmail Muhammed, bölgedeki durumu normale döndürmek ve topraklarını ele geçirmek isteyen ithal Arapların Kerkük’ten uzaklaştırması çağrısında bulundu.
16 Ekim 2017 olaylarından bu yana Palkana köyü sakinleri Kerkük'ün atanmış valisi Rakan Cuburi tarafından köylerini terk etmeye zorlanıyor.
Ayrıca Palkana köyü sürekli Araplaştırma politikalarıyla gündeme geliyor.