Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den Kerkük'te Kürtlere yönelik saldırıya tepki

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Kerkük’te Palkana köyünde ithal Arapların Kürtlere yönelik saldırılara tepki gösterdi.
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kürdistan Mesrur Barzani Kerkük palkana

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Kerkük’ün Dubız ilçesine bağlı Sergeran nahiyesine bağlı Palkana köyünde ithal Arapların Kürtlere yönelik saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Başbakan mesajında, saldırıyı sorunları çözmek ve istikrara yönelik adımlar atmak için Irak Başbakanı ile birlikte attıkları olumlu adımları yok etmeye yönelik umutsuz bir girişim olarak değerlendirdi. 

Başbakan, ayrıca Palkana köyü Kürtlerine yönelik saldırıyı, korku ve sindirme yoluyla bölgenin demografisini değiştirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Sorunların çözümü için Irak Anayasası’nın 140. maddesini işaret eden Başbakan Mesrur Barzani şunları söyledi:

“Kürdistan Bölgesi'nin ve Irak'ın diğer bölgelerinin kalkınması için istikrarlı bir zemin oluşturmak, bu bölgelerdeki temel sorunların çözümü ve huzursuzluğun önlenmesi için Irak Anayasası'nın 140. maddesinin uygulanması gerektiğini vurguluyoruz.”

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