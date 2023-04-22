Politika

İstanbul'da AK Parti seçim bürosuna silahlı saldırı

AK Parti İstanbul Kocasinan'daki seçim bürosuna motosikletten ateş açıldı.
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türkiye AK Parti istanbul saldırı

HABER MERKEZİ

İstanbul'da AK Parti Bahçelievler Kocasinan İrtibat Bürosu'na silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz."

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