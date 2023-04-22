Başbakan’dan Kürt Gazeteciler Günü mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürt Gazeteciler Günü ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

125 yıl önce bugün, tarihteki ilk Kürt gazetesi olan Kürdistan’ın ilk sayısı yayımlandı ve Kürt medyasının temeli atıldı.

Başbakan, “Merhum Mir Miqdad Midhet Bedirxan ve arkadaşları tarafından ilk Kürt gazetesi Kürdistan’ın ilk sayısının çıkması ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın kuruluş yıldönümünde, Kürdistan gazetecilerini ve basın mensuplarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi'nde gazeteciliğin ve iletişim özgürlüğünün sürekli gelişme ve büyüme içerisinde olduğunu vurgulayan Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, gazetecilerin özgürce çalışabilmeleri için sağlıklı bir ortam yaratmaya devam etmektedir” dedi.

Mesrur Barzani, yürürlükte yasa ve yönetmeliklerin gazetecilik meslek ahlakına ve uluslararası standartlara uygun olduğunu söyledi.

Kürdistanlı gazetecilerin toplumun gelişimi ve kalkınması için önemli olduğunu dile getiren Mesrur Barzani, Kürt gazetecilerin Kürdistan Bölgesi’nin deneyimini aktarmada ve korumadaki rolüne vurgu yaptı.

Başbakan, “Kürdistan gazetecileri ve medyası Kürdistan için umut kapısıdır” diye konuştu.