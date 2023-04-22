Kürt gazeteciliği 125 yaşında

ERBİL (K24)

22 Nisan 1898'de Mısır'ın başkenti Kahire'de Miqdad Midhet Bedirxan tarafından çıkartılmaya başlanan Kürdistan Gazetesi, 4 sayfa halinde 1902'ye kadar toplam 31 sayı çıktı.

Kürdistan Gazetesi’nin ilk sayısının yayımlandığı tarih, günümüzde “Kürt Gazeteciler Günü” olarak kutlanıyor.

Kürdistan gazetesinin ilk 5 sayısını Kahire’de çıkaran Miqdad Midhet Bedirxan’ın hayatını kaybetmesinden sonra gazetenin sorumluluğunu kardeşi Abdurrahman Bedirxan üstlendi.

Gazetenin 6-19 sayıları Cenevre’de, 20-23 sayıları Londra’da, 24-29 sayıları Folkestone’da, 30-31 sayıları da Cenevre’de basıldı.

Bu arada Kürdistan Parlamentosu 22 Nisan’ı Kürt Gazeteciler Günü olarak kabul ederken, 1998 yılında ise Kürdistan Gazeteciler Sendikası kuruldu.

Kürt basınının hızla geliştiği Kürdistan Bölgesi’nde birçok yerli ve yabancı medya kuruluşu faaliyet gösteriyor.