Seçim anketi: Cumhurbaşkanı adaylarının oylarında son durum

SONAR’ın anketine göre Erdoğan yüzde 46,1 oy oranına ulaşırken, Kılıçdaroğlu da yüzde 44,1 oy alıyor. Muharrem İnce’nin yüzde 7.7, Sinan Oğan'ın ilk turdaki oyu ise 2,1.