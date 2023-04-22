Seçim anketi: Cumhurbaşkanı adaylarının oylarında son durum
HABER MERKEZİ
İktidara yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 14 Mayıs seçimlerine dair sonuçları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Muharrem İnce’nin yüzde 7,7 oranında oy aldığı ankette, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 2 puanlık fark dikkat çekti.
SONAR’ın anketine göre Erdoğan yüzde 46,1 oy oranına ulaşırken, Kılıçdaroğlu da yüzde 44,1 oy alıyor. Muharrem İnce’nin yüzde 7.7, Sinan Oğan'ın ilk turdaki oyu ise 2,1.
Anket çalışmasına göre ikinci tura çıkamayan adayların oylarını ağırlıklı olarak Erdoğan alıyor.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ikinci turda Kılıçdaroğlu yüzde 47,9 oy alırken Erdoğan yüzde 52,1 ile seçimi kazanıyor.