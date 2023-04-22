Maraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783 oldu

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CNN Türk’e katılan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Başından itibaren adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var. Burada göçmen olup vefat eden 7 bin 302 kişi var. Toplamda vefat sayısı 50 bin 783” dedi.

Deprem bölgesindeki seçim güvenliğine ilişkin de konuşan Soylu, şunları kaydetti:

“YSK ve Adalet Bakanlığı ile takip ediyoruz. YSK bizden seçimin güvenliğini talep eder. Oy kullanma öncesi hazırlıkların yapılmasını ister. Okulun dış güvenliğinin alınması istenir. Biz bunu sağlarız. Oy torbalarının sandık başkanları tarafından getirilmesinde güvenlik önlemlerinin alınması istenir. Biz bunların hepsini sağlarız. Bu benim İçişleri Bakanı olarak 6. seçimim. PKK, insanlara baskıyla oy kullandırttı. El altından son 3-4 gece önce gidip siyasi baskı yaparlar. 'Seni biliyoruz' diye baskı yaparlar. Bütün güvenlik radarlarını açmış durumdayız. Köylere kurduğumuz konteynerleri almayacağız, köylerimizde kalacak.”

Soylu, “Farklı amaçlarla kullanabilirler. Afet bölgesine seçimlerle ilgili de konteyner yaptırıyoruz. Kritik yerler Hatay Antakya ve Defne. Antakya'nın 3'te 2'si yok şu an. Dağın eteklerinde bulunan mahallelerde hayat devam ediyor. Seçimler için her türlü tedbiri düşünüyoruz” dedi.