Politika

Ömer Çelik'ten AK Parti seçim bürosuna saldırıya tepki

İstanbul'da AK Parti seçim bürosuna yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili olarak açıklamada bulunan Ömer Çelik, “Lanetliyoruz, her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız" dedi.
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Ömer Çelik
Ömer Çelik
türkiye Ömer Çelik AK Parti Saldırı

HABER MERKEZİ

İstanbul Bahçelievler’de AK Parti seçim bürosuna yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, "Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar" ifadesini kullandı.

Çelik şu değerlendirmede bulundu:

“İstanbul’da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar.”

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