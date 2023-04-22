Ömer Çelik'ten AK Parti seçim bürosuna saldırıya tepki

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İstanbul Bahçelievler’de AK Parti seçim bürosuna yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, "Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar" ifadesini kullandı.

Çelik şu değerlendirmede bulundu:

“İstanbul’da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar.”