Neçirvan Barzani’den ‘Kürt Gazeteciler Günü’ açıklaması: Basın özgürlüğü korunmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürt Gazeteciler Günü ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Kürt Gazeteciler Günü'nün 125. yılı ve Kürdistan Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 25. yılı münasebetiyle tüm Kürdistanlı gazetecileri kutluyor, başarılar diliyorum. İlk Kürdistan gazetesini basan ve çıkaran öncü Mikdad Midhet Bedirkhan'ın anısına ve ruhuna selam olsun” diyen Neçirvan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm gazetecilere, basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, kalem özgürlüğüne ve yazı özgürlüğüne tüm desteğimi bir kez daha yineliyorum. Basın özgürlüğü, gelişmiş her toplumun temel direğidir; demokrasinin, özgürlüğün ve insan haklarının korunmasının gelişmesi için bir önceliktir ve bu nedenle korunmalıdır.”

Neçirvan Barzani, “Kürdistan gazetecilerinden sözlerinin son derece sadık ve sorumlu bir şekilde sahip çıkmalarını, haber ve olayları özgür, profesyonel ve doğru bir şekilde iletmelerini rica ediyorum” dedi.

Gazetecilerin görevlerini ve doğru ve basın etiği çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, şöyle devam etti:

“Mücadele ve özgürlük çağında hayatını kaybeden tüm gazetecilere selam ve ölümsüzlük. Hatıraları daim olsun.”