Kerkük'ün Dakuk ilçesinde İHA düştü

KERKÜK (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre bu sabah Kerkük'ün Dakuk ilçesi ile Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerden olan Xurmatu ilçesi sınırında bir insansız hava aracı düştü.

K24’e bilgi veren kaynak, söz konusu İHA’nın ABD’ye ait olabileceğini belirtti.

Kaynak, İHA’nın bulunduğu yerin uçuşa yasak bölge olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan güvenlik güçleri ile istihbarat birimlerinin olay yerine intikal ettiği öğrenildi.

Irak medyası ise düşürülen İHA’nın ABD’ye ait MQ1 Gray isimli İHA olduğunu aktardı.