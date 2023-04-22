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Washington’da 2 silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen iki silahlı saldırıda, aralarında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
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ABD Washington silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen iki silahlı saldırıda, aralarında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Metropolitan Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan gecesi yaşanan iki silahlı saldırının, art arda düzenlenmeleri nedeniyle birbiriyle bağlantılı olduğundan şüpheleniliyor.

Devriye Hizmetleri Yardımcı Amiri Andre Wright, düzenlediği basın toplantısında, saldırıların Lebaum Caddesi'nde gerçekleştiğini belirterek yaralılar arasında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğuna dair raporlar geldiğini kaydetti.

Yaralanan kız çocuğu dahil, 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, yaralıların çoğunun hastaneye kendilerinin gittiğini aktaran Wright, yaşanan kaosun yaralı yakınlarının olay yerine gelmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Wright, nedeni bilinmemesine rağmen olay yerlerinin yakınlığı nedeniyle iki saldırının bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini aktararak "bazı kişilerin gece kendi halinde yürüyen insanlara ateş etmekte bir beis görmediklerinin anlaşıldığını fakat bunun yanlarına kalmayacağını" belirtti.

Polis, görgü tanıklarının, saldırganların muhtemelen siyah bir araçla kalabalığın arasına girerek ayrım gözetmeksizin ateş açtığını gördüklerini aktardı.

 

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