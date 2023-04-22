Kürdistani Bölgeler Kurulu’ndan Kerkük saldırısına ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İdaresi Dışındaki Kürdistani Bölgeler Kurulu, Kerkük’ün Dubiz ilçesinde Kürtlere yönelik saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, anayasa ve yürürlükteki yasaların sorunların çözümünde esas alınması çağrısında bulundu.

Kürdistan Bölgesi İdaresi Dışındaki Kürdistani Bölgeler Kurulu, Kerkük’ün Dubiz ilçesinin Sergeran nahiyesindeki Pelkane köyünde, ithal Araplar tarafından Kürtlere saldırılmasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, aynı köyde bu tür saldırıların defalarca tekrarlandığı kaydedilirken, Saddam sonrası da devam eden saldırıların Irak adaletini büyük bir sorumlulukla karşı karşıya bıraktığı bildirildi.

Irak Başbakanı Sudani hükümetinin, bu tür saldırılara bir sınır koymasının beklendiğinin kaydedildiği açıklamada, saldırılara Kürtlerin sessiz kalmayacağı ifade edildi.

Yasaların ve Irak hükümetinin programının uygulanmasının beklediği belirtilen açıklamada, sorunların köklü çözümü için 140. Maddenin uygulanması gerektiği bildirildi.