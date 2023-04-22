İran ve BAE dışişleri bakanları bölgesel meseleleri görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, "ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuları" ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, mevcut ilişkilerin ilerlediğini belirten Abdullahiyan, "İki ülke yetkilileri arasında aktif görüşme ve istişareler sürüyor" dedi.

İranlı Bakan, iki ülke ilişkilerinin çok yönlü olarak gelişmesinin bir sınırı olmadığını ifade etti.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan da özel sektör başta olmak üzere çeşitli alanlarda karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinde işbirliğinin önemini vurguladı.

Al Nahyan, son haftalarda Tahran ile Riyad arasındaki iyi ilişkiler ve Suriye'deki yeni gelişmeler dahil olmak üzere bölgedeki işbirliğinin güçlendiğine şahit olduklarını kaydetti.

İki Bakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birbirlerini tebrik etti.