Kuzey Kore'nin askeri uydusuna karşı Japonya teyakkuza geçti

HABER MERKEZİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri keşif uydusu fırlatılışı için son hazırlıkların tamamlanmasını istedi. Kim Jong-un'un Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi'ne yaptığı çağrı sonrası Japonya hükümeti, ordu birimlerini teyakkuza geçirdi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, uyduyu taşıyacak roketin ülke topraklarına düşebilmesi ihtimaline karşı Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) hazır olmaları talimatını verdi. Buna göre kara konuşlu Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) önleme füzeleri sistemi ile Standard Missile-3 önleme roketi taşıyan Aegis donanımlı destroyerler hazır hale getirilecek.

'KARŞILIK VERMEK İÇİN HAZIRLIK YAPACAĞIZ'

İsmi açıklanmayan bir hükümeti yetkilisi, açıklamasında, "Japonya'ya zarar verebilecek her türlü duruma karşılık verebilmek için hazırlık yapacağız" ifadelerini kullandı. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "Kuzey Kore, uydu fırlatılışı için balistik füze teknolojisini kullanırsa bu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olur" dedi.

Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi, Aralık 2022'de, ülkenin askeri keşif uydusunun fırlatılışına ait hazırlıkların Nisan 2023'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

BIDEN, GÜNEY KORE LİDERİ İLE BİR ARAYA GELECEK

Pyongyang yönetimi 2012 ve 2016'da uydu taşıdığını duyurduğu, balistik füzeler fırlatmıştı. Bu füzeler, Japonya'nın güneybatısındaki Sakişima adası açıklarına düşmüştü Kuzey Kore'nin askeri uydusunu taşıyan roketinin fırlatılış tarihi ise duyurulmadı. Öte yandan Japon hükümetinin talimatı, hafta içi gerçekleşecek üst düzey bir görüşme öncesi geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta içi Washington'da, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede iki lider, Kuzey Kore karşıtı tedbirleri ele alacak.