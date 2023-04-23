Irak, Sudan'daki tüm diplomatlarını tahliye ediyor

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, tüm diplomatik personelin Hartum'daki Irak Büyükelçiliği'nden tahliye edileceğini açıkladı.

Günlerdir Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle çok sayıda ülke vatandaşlarını ve diplomatlarını tahliye ediyor.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Çatışmalarda şimdiye kadar 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.