Politika

Prof. Dr. Keith Darden: Amerikalılar, Kürtlerin kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğu konusunda hemfikir

Prof. Dr. Keith Darden, ABD genel olarak Kürt halkı ve Kürt davası için iyi bir dayanışmanın var olduğunu ifade ederek, “Amerikalılar, Kürtlerin kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğu konusunda hemfikir” ifadelerini kullandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Prof Dr Keith Darden ABD Kürtler

ERBİL (K24)

K24’de açıklamalarda bulunan siyaset bilimci Prof. Dr. Keith Darden, ABD’de Kürt halkı ve Kürt davası için genel olarak iyi bir dayanışmanın var olduğuna dikkat çekti.

Darden, Kürtler ve Peşmerge Güçleri'yle çalışmış ve Kürtlere sadık çok sayıda Amerikan askeri tanıdığını belirtti.

ABD’li siyaset bilimci, ülkesinin zaman zaman Kürtlere gerektiği gibi yardım etmemesi kendisinden hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi

Darden ayrıca, “Kürtlerin kendi kaderini belirlemeleri konusunda Amerikalılar arasında genel bir görüş birliği var” dedi. 

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti ABD Temsilcisi Bayan Sami Abdurrahman da, Baas rejimi döneminde on binlerce Kürt’ün öldürülmesini durdurulmasında ABD’nin önemli rol aldığını ifade etti.

Abdurrahman ayrıca, Irak'ın kurtuluş sürecinden sonra ABD'nin Irak federal anayasasında Kürt ulusunun haklarını güvence altına almak için çalıştığını söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv