Prof. Dr. Keith Darden: Amerikalılar, Kürtlerin kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğu konusunda hemfikir

ERBİL (K24)

K24’de açıklamalarda bulunan siyaset bilimci Prof. Dr. Keith Darden, ABD’de Kürt halkı ve Kürt davası için genel olarak iyi bir dayanışmanın var olduğuna dikkat çekti.

Darden, Kürtler ve Peşmerge Güçleri'yle çalışmış ve Kürtlere sadık çok sayıda Amerikan askeri tanıdığını belirtti.

ABD’li siyaset bilimci, ülkesinin zaman zaman Kürtlere gerektiği gibi yardım etmemesi kendisinden hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi

Darden ayrıca, “Kürtlerin kendi kaderini belirlemeleri konusunda Amerikalılar arasında genel bir görüş birliği var” dedi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti ABD Temsilcisi Bayan Sami Abdurrahman da, Baas rejimi döneminde on binlerce Kürt’ün öldürülmesini durdurulmasında ABD’nin önemli rol aldığını ifade etti.

Abdurrahman ayrıca, Irak'ın kurtuluş sürecinden sonra ABD'nin Irak federal anayasasında Kürt ulusunun haklarını güvence altına almak için çalıştığını söyledi.