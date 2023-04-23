Sudan krizi: Birçok ülke tahliyeler için harekete geçti

HABER MERKEZİ

Sudan Merkezi Doktorlar Sendikası bugün, ordu ile Hızlı Devlet Kuvvetleri arasında ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen çalışmalarda 264 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 543 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Sendika bugün Facebook üzerinden yayınladığı paylaşımda, Hızlı Destek Kuvvetler ile silahlı kuvvetler arasında devam eden çatışmalarda ‘çok fazla sivilin hayatını kaybettiğini’ bildirildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayısının sanıldığından daha çok olduğuna dikkat çekilerek, ülkedeki güvenlik durumu ve hareket zorluğu nedeniyle hastanelere ulaşılamadığına işaret edildi.

Sendika dün, Hartum dışında şiddetli çatışmaların yaşandığı diğer şehirlerde de çok fazla ölü ve yaralı olduğunu kaydetti.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden (Cumartesi) geç saatlerde ABD güçlerinin ABD büyükelçiliği personelini Hartum'dan tahliye etme görevi yürüttüğünü duyurdu ve ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaya son verilmesi çağrısında bulundu.

Biden yaptığı açıklamada, "Bugün benim emrimle ABD güçleri, hükümet çalışanlarını Hartum'dan çıkarmak için bir operasyon gerçekleştirdi. Hartum'daki görevlerini cesaret ve profesyonellik ile yerine getiren büyükelçilik personelimizin olağanüstü bağlılığından gurur duyuyorum" dedi.

Biden, 'büyükelçilik çalışanlarını güvenli bir yere taşıyan askerlerin olağanüstü becerisi' için teşekkürlerini dile getirerek, Suudi Arabistan, Cibuti ve Etiyopya'nın bu süreçte yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

AFP'ye göre, çatışma ikinci haftasına girerken Biden 'derhal ve koşulsuz ateşkes, insani yardıma engelsiz erişim ve Sudan halkının iradesine saygı gösterilmesi' çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Hartum'daki büyükelçiliğindeki operasyonları geçici olarak askıya aldığını ve Sudan'da devam eden çatışmalar ışığında tüm Amerikalı çalışanları ve ailelerini güvenli bir şekilde tahliye ettiklerini söyledi.

Blinken yaptığı açıklamada, "Sudan'daki Amerikalıların güvenlikleri ve bölgedeki Amerikan vatandaşlarını buradaki durumdaki son gelişmelerden haberdar etmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulması için bayram ateşkesini genişletin" dedi.

TÜRKİYE

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türkiye vatandaşlarının yarın tahliye edileceğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan Pazar) kara yoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize tahliye edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tahliye edilecek vatandaşlarımızın, 22 ila 24 saat sürmesi öngörülen seyahate uygun olarak, rahat ayakkabı ve kıyafetler tercih etmeleri, su ve gıda dahil, en fazla 8 kilogramlık el bagajının yanı sıra, pasaport ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir."

Açıklamada, vatandaşların toplanma ve hareket noktaları olarak "1. Yer: Rotana, Al Salaam Otel (Hareket Saati: 06.00), 2. Yer: Nur Camii, Kafuri (Hareket Saati: 06.30), 3. Yer: Wad Medeni (Hareket Saati: 7.30)" bilgisi verildi.

Açıklamada, "Bu aşamada tahliye olmak isteyen vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde toplanma noktalarında hazır bulunmaları, Büyükelçiliğimiz WhatsApp gruplarını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri önemle duyurulur" denildi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan, ülke vatandaşlarının yanı sıra 11 ülkeden insanların kapsama alındığı plan doğrultusunda, 158 kişinin dört gemiyle Port Sudan’dan Cidde’ye getirildiğini duyurdu. Tahliye, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Sudan’daki Suudi vatandaşlarını takip edilmesi ve yardım sağlanması direktifleri doğrultusunda yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'dan tahliye edilen Suudi vatandaşları ile aralarında diplomatlar ve uluslararası yetkililerin de bulunduğu çok sayıda kardeş ve dost ülke vatandaşlarının Suudi Arabistan donanması ve silahlı kuvvetlerinin diğer birimleri desteğiyle yürütülen tahliye operasyonuyla geldikleri bildirildi.

Açıklamada, tahliye edilen 92 kişinin Suudi, diğer 66 kişinin da Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Tunus, Pakistan, Hindistan, Bulgaristan, Bangladeş, Filipinler, Kanada ve Burkina Faso vatandaşı olduğu aktarılırken, yabancı uyrukluların ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırmak için Suudi Arabistan’ın tüm temel ihtiyaçlar karşılayacağı kaydedildi.

KATAR

Katar, ordu ile HDK arasındaki çatışmaların yaşandığı Sudan'da bulunan tüm vatandaşlarını tahliye ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, yerel basına yaptığı açıklamada, "Sudan'daki Katar vatandaşlarının tamamı tahliye edildi" ifadesini kullandı.

Sudan'da ateşkesin sağlanmasını istediklerini belirten Ensari, barışçıl çözüm ve diyalog çağrısı yaparak krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

HOLLANDA

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Hollanda vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.

Bakan Hoekstra, sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

Sudan'daki Hollandalıların yanında olduklarını vurgulayan Hoekstra, "Sudan'daki vatandaşları tahliye etmek için çeşitli ülkeler tarafından operasyon düzenleniyor. Hollanda da buna Ürdün'deki Dışişleri ve Savunma Bakanlığından bir ekiple katılıyor. Hollandalıları olabildiğince hızlı ve güvenli şekilde tahliye etmek için ellerinden geleni yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

FRANSA

Fransa, Sudan'da ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, şiddetli çatışmaların ikinci haftaya girdiği Sudan'da diplomatik personeli ile vatandaşları için hızlı tahliye operasyonu başlattığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Avrupalı müttefiklerin koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonda Fransız vatandaşlarının yanı sıra Avrupalı diplomatlar ve vatandaşların da dahil edildiği ifade edildi.

YUNANİSTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sudan'da yaşanan olaylar nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarının Mısır'a konuşlandırılacağını duyurdu.

Dendias, Sudan'da 15 Nisan'da başlayan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda mahsur kalan Yunan vatandaşlarının tahliye operasyonuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in kararıyla Yunan Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçakları ve askeri personelin tahliye operasyonlarına katılmak üzere Mısır'da hazır bekletilmesi kararı alındığını aktaran Dendias, "Vatandaşlarımız iki haftadır şiddetli çatışmaların yaşandığı Hartum'da mahsur durumda. Hükümetin ilk andan itibaren önceliği, Yunan vatandaşlarının güvenliği ve korunması" dedi.