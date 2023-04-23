Belarus’ta Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına gözaltı

MOSKOVA (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre, Belarus’ta gözaltına alınan vatandaşlar, Kasım 2022’de turistik, eğitim ve sağlık vizesi gibi farklı vizelerle Rusya’ya geçti, daha sonra da yasa dışı bir şekilde Belarus’a girdi.

Orta ve batı Avrupa ülkelerine geçmek isteyen kişiler, Belarus polisi tarafından gözaltına alındı.

Irak’ın Belarus’ta temsilciliği bulunmuyor. Gözaltına alınanlarla ilgili Irak’ın Moskova Büyükelçiliği’nden bilgi almaya çalışan K24, elçiliğin bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu yanıtını aldı.

Gözaltına alınan kişilerle ilgili Belarus makamları da henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Irak’ın Moskova Büyükelçiliği’nin, Belarus’ta gözaltına alınan Irak ve Kürdistan Bölgesi vatandaşlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde harekete geçmesi bekleniyor.