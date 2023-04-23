Şaxewan Abdullah: Bağdat’la uzlaşmamız, topraklarımızı işgal etmelerine sessiz kalacağımız anlamına gelmez

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine konuk olan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, “Bağdat’la uzlaşmada iyi bir noktada olmamız, işgale ve Kürt çiftçilere saldırılar düzeyine varan durumlara sessiz kalacağımız anlamına gelmez. Kerkük’ün dayatma sonucu atanan valisi Rakan Cuburi’nin kendisi yolsuzluk yapan, daima Kerkük’te kutuplaşma yaratmaya çalışan biridir. Rakan Cuburi’nin Kürtleri evlerinden çıkarıp yerlerine ithal Arapları yerleştirmeyi amaçlayan kararı hakkında Bağdat’ta yürütmeyi durdurma kararı verildi” ifadelerini kullandı.

Abdullah, Kerkük’ün Pelkane köyünde yaşanan sorunların çözüldüğünü ancak çözümün geçici olduğunu ve kararın iptaline kadar hükmün geçerli olacağını söyledi.

İthal Arapların bölgeye yerleştirilmesi sorununun 16 Ekim 2017 olayları sonrası baş gösterdiğini ve geçtiğimiz günlerde de devam ettiğini söyleyen Şaxewan Abdullah, “Bu yüzden, Kürt vatandaşların topraklarına el konulmaması için her zaman teyakkuzda olmamız lazım” dedi.

Şaxewan Abdullah, Başkan Barzani’nin toprak konusundaki hassasiyetinin sürekli olduğunu ve eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’ye de Kürt vatandaşların mal ve mülklerine el konulmasına izin verilmeyeceği mesajını ilettiğini söyledi.

Dün Başbakan Mesrur Barzani de yaptığı açıklamada, Kürt vatandaşların mal ve mülklerine el konulmasına izin vermeyeceklerini bildirmişti.

Abdullah, Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın ortak anlayışa varması hakkında ise, “Aramızda anlaştık, ortak bir anlayış söz konusu ancak bu gelip topraklarımızı işgal edecekleri ve bizim de buna sessiz kalacağımız anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın hakları konusunda her zaman hassasiyet içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle görüştüğünü belirten Abdullah, “Kendisi, Pelkane’deki sorunların en kısa sürede çözüleceği sözünü verdi ve Kürt çiftçilerin toprak ve evlerine el konulmasına izin verilmeyeceğini söyledi” dedi.

Kürdistan Bölgesi petrolünün Ceyhan Limanı’na sevkiyatı hakkında ise Şaxewan Abdullah şunları söyledi:

“Irak, Türkiye tarafından iletilen hususları kabul edip uygulamaya koydu. Petrol sevkiyatının yeniden başlamasıyla ilgili karar çıkarıldı. Sevkiyatın başlamaması Irak hükümetine büyük zarar verdi çünkü Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının gönderilmesi konusunda yasal bir boşluğa düşüyor.

Sorunlar çözüldü, sadece sevkiyatla ilgili prosedürler kaldı. Karar çıktı ve teknik konular da tamamlandı. Bayramdan sonra Kürdistan Bölgesi petrolü ihracatının yeniden başlaması bekleniyor.”