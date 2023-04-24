Ekonomi

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,40 liradan, euro 21,30 liradan haftaya başladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Döviz
Döviz
türkiye dolar euro döviz kuru altın

HABER MERKEZİ

Serbest piyasada 19,4040 liradan alınan dolar 19,4060 liradan satılıyor. 21,3020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3040 lira olarak belirlendi.

Perşembe günü doların satış fiyatı 19,4030 lira, euronun satış fiyatı ise 21,2680 lira olmuştu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin lira, Cumhuriyet altını 7 bin 977 liradan el değiştiriyor.

Gram altın ise 1.235 TL'den işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.69 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ise bugün 27.691 dolar seviyesinde.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv