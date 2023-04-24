Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?
HABER MERKEZİ
Serbest piyasada 19,4040 liradan alınan dolar 19,4060 liradan satılıyor. 21,3020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3040 lira olarak belirlendi.
Perşembe günü doların satış fiyatı 19,4030 lira, euronun satış fiyatı ise 21,2680 lira olmuştu.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin lira, Cumhuriyet altını 7 bin 977 liradan el değiştiriyor.
Gram altın ise 1.235 TL'den işlem görüyor.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.69 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin ise bugün 27.691 dolar seviyesinde.