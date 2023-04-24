Politika

Neçirvan Barzani: Süleymaniye Üniversitesi ve Qeladize’nin bombalanması direniş ruhunu arttırdı

Neçirvan Barzani, Süleymaniye Üniversitesi ve Qeladize’nin eski rejim tarafından bombalanmasının, Kürdistan halkının direnişini arttırdığını söyledi.
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kürdistan Neçirvan Barzani

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yayımladığı mesajda, 49 yıl önce eski Irak rejimi tarafından Süleymaniye Üniversitesi ve Qeladize kentinde sivillere yönelik gerçekleştirilen bombardımanda şehit düşen vatandaşları andı.

“Süleymaniye Üniversitesi ve Qeladize’nin hedef alınması, rejimin, halkın ve Kürdistan Kurtuluş Hareketi’nin iradesini kırmaya yönelik bir başka kısır saldırısıydı” diyen Neçirvan Barzani, “Ancak öğrenciler, üniversite hocaları ve Qeladizeli sivillerin şehit edilmesi, Kürdistan halkının direniş ruhunu arttırdı ve özgürlük uğrundaki meşru dava ve mücadelelerinin artarak sürmesine yol açtı” dedi.

Qelazide ve Pişder halkının taleplerine olan desteğini vurgulayan Neçirvan Barzani, her alanda bu bölgeye hizmet sunulması gerektiğini belirtti.

Neçirvan Barzani, “Pişder bölgesi her zaman Kürdistan’ın devrim ve ayaklanma kalesi olmuştur ve özgürlük uğruna birçok şehit vermiş ve bedeller ödemiştir” ifadesini kullandı.

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