Politika

Başkan Barzani: Kürdistan halkının iradesi napalm bombasından daha güçlüdür

Başkan Barzani, Qeladize kenti ile Süleymaniye Üniversitesi’nin eski Irak rejim tarafından bombalanmasının, büyük bir zulüm olduğunu vurguladı.
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kürdistan Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski Irak rejimi tarafından 24 Nisan 1974’te Qeladize kenti ile Süleymaniye Üniversitesi’ne yönelik yapılan bombardımanda şehit düşen siviller ile tüm Kürdistan şehitlerini andı.

“O felaket, büyük bir zulüm ve Baas rejiminin Kürdistan halkına yönelik açtığı bir başka vahşi sayfaydı” diyen Başkan Barzani, “Ancak Kürdistan halkının güç ve iradesi, uçaklardan ve napalmdan daha güçlüydü ve nihayetinde Kürdistan’ın iradesi zulüm ve işgale galip geldi” ifadelerini kullandı.

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