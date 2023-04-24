Başkan Barzani: Kürdistan halkının iradesi napalm bombasından daha güçlüdür
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski Irak rejimi tarafından 24 Nisan 1974’te Qeladize kenti ile Süleymaniye Üniversitesi’ne yönelik yapılan bombardımanda şehit düşen siviller ile tüm Kürdistan şehitlerini andı.
“O felaket, büyük bir zulüm ve Baas rejiminin Kürdistan halkına yönelik açtığı bir başka vahşi sayfaydı” diyen Başkan Barzani, “Ancak Kürdistan halkının güç ve iradesi, uçaklardan ve napalmdan daha güçlüydü ve nihayetinde Kürdistan’ın iradesi zulüm ve işgale galip geldi” ifadelerini kullandı.
لە ساڵیادی بۆمبارانکردنی شاری قەڵادزێ و زانکۆی سلێمانی لە 24/4/1974 سڵاو لە گیانی پاکی شەهیدانی ئەو کارەساتە و هەموو شەهیدانی کوردستان. ئەو كارەساتە زوڵمێكی گەورە و لاپەڕەیەكی تری دڕندەیی ڕژێمی بەعس بوو بەرانبەر گەلی كوردستان. بەڵام هێز و ئیرادەی گەلی كوردستان لە فڕۆكە و ناپاڵم…— Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 24, 2023