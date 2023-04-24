Türkiye’de 3 ayda 4 bin 377 şirket kapandı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Mart’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mart ayında 1506 şirket daha kapandı ve yılın ilk 3 ayında 4 bin 377 şirket kapanmış oldu.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 23,2 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 17 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4 azaldı.

Mart 2023'te, kapanan şirket sayısı 2022’nin aynı ayına göre ise yüzde 6,7 arttı.

2023'ün ilk 3 ayında 2022'in ilk 3 ayına göre ise, kapanan şirket sayısı yüzde 32,8 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,5 arttı.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA SINIRLI ARTIŞ

Mart 2023'te, Mart 2022'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 51,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı ise, yüzde 19,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,9 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,8 yükseldi.

2023'ün ilk 3 ayında, 2022'in ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 58,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,8 azaldı.

EN ÇOK KAPANMA TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE

TOBB verilerine göre, Mart 2023'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 736'sı ticaret, 1.683'ü inşaat ve 1.618'i imalat sektöründe kuruldu.

Mart 2023'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 710'u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 708'i inşaat, 217'si imalat sektöründe yer aldı.

Mart ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin; 489'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 188'i imalat, 172'si inşaat sektöründe yer aldı.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 752'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 253'ünün inşaat, 186'sının da imalat sektöründe olduğu belirtildi