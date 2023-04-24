İşte iklim değişikliğinden en çok etkilenen 10 ülke

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İklim değişikliği, fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve tarım gibi insan faaliyetlerinin neden olduğu sıcaklık, yağış ve hava modellerindeki değişiklikler de dahil olmak üzere dünyanın iklimindeki uzun vadeli değişiklikleri ifade ediyor.

İklim değişikliği, dünya çapında birçok ülkeyi etkileyen küresel bir sorun haline gelmiştir. Ancak bazı bölgeler diğerlerine göre daha kırılgan ve etkilenmiş durumdadır.

Küresel İklim Risk Endeksi 2022’ye göre, son yıllarda iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler şunlar:

Myanmar

Haiti

Afganistan

Pakistan

Zimbabve

Sudan

Nikaragua

Bangladeş

Hindistan

Filipinler

Bu ülkelerde seller, kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve fırtınalar gibi aşırı hava olayları yaşanmaktadır. İklim değişikliğinin bu ülkeler üzerindeki etkileri arasında mahsul kıtlığı, su kıtlığı, insanların yerlerinden edilmesi ve biyoçeşitlilik kaybı yer almaktadır.