İşte iklim değişikliğinden en çok etkilenen 10 ülke
HABER MERKEZİ
İklim değişikliği, fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve tarım gibi insan faaliyetlerinin neden olduğu sıcaklık, yağış ve hava modellerindeki değişiklikler de dahil olmak üzere dünyanın iklimindeki uzun vadeli değişiklikleri ifade ediyor.
İklim değişikliği, dünya çapında birçok ülkeyi etkileyen küresel bir sorun haline gelmiştir. Ancak bazı bölgeler diğerlerine göre daha kırılgan ve etkilenmiş durumdadır.
Küresel İklim Risk Endeksi 2022’ye göre, son yıllarda iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler şunlar:
Myanmar
Haiti
Afganistan
Pakistan
Zimbabve
Sudan
Nikaragua
Bangladeş
Hindistan
Filipinler
Bu ülkelerde seller, kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve fırtınalar gibi aşırı hava olayları yaşanmaktadır. İklim değişikliğinin bu ülkeler üzerindeki etkileri arasında mahsul kıtlığı, su kıtlığı, insanların yerlerinden edilmesi ve biyoçeşitlilik kaybı yer almaktadır.