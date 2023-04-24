Politika

Başbakan Mesrur Barzani: Tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla anıyoruz

Başbakan Mesrur Barzani, Qeladize katliamının yıldönümünde bir anma mesajı paylaştı.
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kürdistan Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından paylaştığı video mesajda Qeladize ve tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla andı.

1974 yılında Qeladize kenti bombalanmış, 1982 yılında ise katliamın yıldönümünde ayaklanan vatandaşlar taranmıştı. Başbakan tweetinde, katliamlarda şehit edilenlerin her zaman anılarında olduğunu vurguladı.

24 Nisan 1974’te eski Baas rejimi tarafından Qeladize kenti ve Süleymaniye Üniversitesi bombalanmıştı. Bombardımanda 9’u üniversite öğrencisi 163 sivil şehit olurken, 300 kişi de yaralanmıştı.

24 Nisan 1982’de ise katliamın yıldönümünde Qeladize halkı Baas rejimine karşı ayaklandı ve rejim güçleri tarafından tarandı. Saldırıda 2 kişi şehit oldu, 5 kişi de yaralandı.

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